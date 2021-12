FOTO - Niente riposo per Mertens: Kat pubblica il suo duro allenamento a Natale

Non ci sono giorni liberi per Dries Mertens. Lo scrive suo moglie Kat che lo ritrae e pubblica su Instagram mentre si allena duramente per tenersi in forma. Il belga, sostituito al 45' nell'ultima gara contro lo Spezia, non ha preso ovviamente bene il cambio e già dalla Juventus vuole ribadire la sua centralità in questo Napoli senza Osimhen.