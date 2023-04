FOTO - "Nun te preoccupa' guagliò ce sta 'o Napule fore", tifosi del Milan deridono gli azzurri

Ironia al Meazza. I tifosi del Milan per prendere in giro il Napoli dopo l'eliminazione dalla Champions hanno esposto uno striscione

Ironia al Meazza in occasione della sfida contro il Lecce. I tifosi del Milan per prendere in giro il Napoli dopo l'eliminazione dalla Champions hanno esposto uno striscione con citazione parziale della colonna sonora della serie tv Mare Fuori: "Nun te preoccupa' guagliò ce sta 'o Napule fore". Ecco la foto: