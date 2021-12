FOTO - "Senza lo scarparo Insigne, si può fare", il capitano risponde alle offese di un tifoso

Lorenzo Insigne, alle prese con guai muscolari al polpaccio, non parteciperà alla sfida di stasera contro il Milan. Tra il capitano azzurro e un tifoso napoletano oggi è andato in scena un piccato botta e risposta su Instagram. Sotto al post social del Napoli, dedicato alla partita di stasera, è comparso un commento non certo lusinghiero nei confronti del numero 24 azzurro: "Senza lo scarparo Insigne si può fare". Immediata la replica di Insigne, con una serie di ironici emoji a forma di pollice. Di seguito il post, che successivamente è stato rimosso.