FOTOGALLERY - Sui social spuntano le nuove maglie del Napoli: 5 colori e niente toppe

Quando manca ormai meno di una settimana all'inizio del ritiro del Napoli, c'è ovviamente tanta attesa per conosce anche quella che sarà la nuova maglia della squadra di Gattuso. Stanno facendo il giro dei social delle immagini che ritraggono proprio quelle che sarebbero le divise 2020/21: queste, infatti, sarebbero comparse erroneamente e per qualche secondo sullo store del Napoli. La nuova maglia azzurra, come già noto, vedrebbe i vari sponsor senza toppe, mentre la scelta dei colori ricadrebbe - oltre che su azzurro e bianco - anche su nero, sabbia e giallo.