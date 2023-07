Il messaggio social di Ostigard: “Contento di rivedere tutti. Al lavoro”

Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha raggiunto due giorni fa i compagni di squadra a Dimaro-Folgarida.

Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha raggiunto due giorni fa i compagni di squadra a Dimaro-Folgarida. Il norvegese, rientrato più tardi per via degli impegni con la nazionale, ha postato degli scatti su Instagram in cui mostra gli allenamenti in Trentino: "Contento di rivedere tutti, al lavoro".