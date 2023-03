Il Napoli incoraggia Sirigu dopo il grave infortunio: “Non mollare! Ci rivediamo presto in campo”

La SSCNapoli ha postato un messaggio di sostegno per l'ex azzurro su Twitter.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Nel corso dell'amichevole d'allenamento tra la Fiorentina e il Seravezza allo stadio Franchi di Firenze, Salvatore Sirigu ha rimediato un grave infortunio. La SSCNapoli ha postato un messaggio di sostegno per l'ex azzurro su Twitter. Il club ha incoraggiato il portiere ceduto a gennaio alla Fiorentina, scrivendo: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”.