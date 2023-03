Fiorentina, grave infortunio per Sirigu in amichevole: lascia lo stadio in ambulanza

Sirigu si è accasciato a terra da solo mentre cercava di evitare un calcio d'angolo, con i sanitari che sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo

Grave infortunio per Salvatore Sirigu nel corso dell'amichevole d'allenamento tra la Fiorentina e il Seravezza allo stadio Franchi di Firenze. Doveva essere una giornata di festa, davanti ad alcune centinaia di tifosi viola presenti per assistere alla partitella, ma nel corso della stessa - riferiscono i colleghi di Tmw - l'infortunio alla caviglia del portiere ha fatto calare il gelo sullo stadio fiorentino.

Sirigu si è accasciato a terra da solo mentre cercava di evitare un calcio d'angolo, con i sanitari che sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo. Successivamente è entrata in campo anche la barella e il giocatore ha lasciato l'impianto in ambulanza diretto verso l'ospedale di Careggi per i primi accertamenti.