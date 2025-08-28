La corona e la foto di De Bruyne: il City annuncia così il ritorno di KDB all’Etihad
Schezo del destino per Kevin De Bruyne. Il Napoli dalla prima fascia nel sorteggio del girone unico di Champions League ha pescato il Chelsea e soprattutto il Manchester City, ex squadra del fuoriclasse belga.
De Bruyne tornerà nella sua seconda casa per affrontare i Cityzens. Proprio il club inglese ha dedicato un post social al ritorno di KDB: "Tornando all'Etihad in Champions League King Kevin De Bruyne".
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
