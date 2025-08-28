La corona e la foto di De Bruyne: il City annuncia così il ritorno di KDB all’Etihad

Oggi alle 21:40Dai social
di Antonio Noto

Schezo del destino per Kevin De Bruyne. Il Napoli dalla prima fascia nel sorteggio del girone unico di Champions League ha pescato il Chelsea e soprattutto il Manchester City, ex squadra del fuoriclasse belga.

De Bruyne tornerà nella sua seconda casa per affrontare i Cityzens. Proprio il club inglese ha dedicato un post social al ritorno di KDB: "Tornando all'Etihad in Champions League King Kevin De Bruyne".