Il Psv annuncia l’incrocio col Napoli di Lang: “Ritroveremo vecchi amici…”

Il Napoli dalla terza fascia dell'urna di Champions League ha pescato il Psv Eindhoven, squadra dalla quale ha acquistato Noa Lang.

Il club olandese, che ospiterà i campioni d'Italia per la Fase Campionato della competizione, ha dedicato un post social al ritorno dell'ex al Philips Stadion, scrivendo: "Ritrovarsi con vecchi amici".