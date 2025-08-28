Varriale: "Elmas può diventare il Politano di sinistra. E la sua voglia di tornare ha valore enorme"

vedi letture

Napoli e Lipsia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in prestito di Eljif Elmas, che ora è a un passo dal suo ritorno in azzurro. Il giornalista Enrico Varriale commenta così attraverso il proprio account X: "Credo che l'acquisto di Elmas sia particolarmente positivo per il Napoli.

Duttile tatticamente può diventare per Conte il Politano della fascia sinistra. Inoltre il macedone ha fatto di tutto per tornare a Napoli e questo,in un calcio come quello di oggi, ha un enorme valore".