Sorteggi Champions, le percentuali di Capuano per Top 8 o playoff per le 4 italiane

Oggi alle 23:00
di Antonio Noto

Oggi a Montecarlo si è svolto il sorteggio della Fase Campionato di Champions League. Il Napoli ha pescato nell'urna: Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting (casa), Psv Eindhoven, Qarabag e Copenhagen. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha dato attraverso il proprio profilo X le percentuali del passaggio del turno delle italiane.

Napoli.Qualificazione diretta agli ottavi: 35% Playoff: 95%
Inter. Qualificazione diretta agli ottavi: 25% Playoff: 95%
Atalanta. Qualificazione diretta agli ottavi: 20% Playoff: 75%
Juventus. Qualificazione diretta agli ottavi: 50% Playoff: 95%