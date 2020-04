Impresa con la Juve, Alvino: "Solo per l’almanacco e per i disonesti non abbiamo vinto 3 scudetti"

Il 22 aprile 2018 è una data che tutti i tifosi del Napoli difficilmente dimenticheranno: gli azzurri s'imposero allo Juventus Stadium con il colpo di testa di Koulibaly allo scadere. Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un tweet in merito: "Solo per l’almanacco del calcio e per i disonesti il Napoli non ha vinto tre scudetti. Grazie ⁦Kalidou Koulibaly⁩ per avermi fatto piangere di gioia per la maglia che ci rappresenta".

Solo per l’almanacco del calcio e per i disonesti il Napoli non ha vinto tre scudetti. Grazie ⁦@kkoulibaly26⁩ per avermi fatto piangere di gioia per la maglia che ci rappresenta. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/t8imfXewdJ — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 22, 2020