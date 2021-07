"In forma ed in fiducia", sui social in tanti si complimentano con Lobotka

La prestazione di Stanislav Lobotka contro il Bayern Monaco non è passata inosservata. Lo slovacco è stato autore di una buona partita. Bravo davanti alla difesa, pronto a chiudere e far ripartire l'azione, Lobotka sta guadagnando nuovamente credito con la maglia azzurra. "In forma ed in fiducia", sui social tanti tifosi si complimentano con il centrocampista. Dopo l'esclusione totale di Gattuso e una migliore forma fisica rispetto allo scorso anno, Lobotka è pronto a guadagnarsi spazio quest’anno nel Napoli.