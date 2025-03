Video Insigne contestato a Toronto, i tifosi sugli spalti cantano: "Fuck Lorenzo"

È successo qualcosa di clamoroso a Toronto, dove i tifosi del club canadese hanno rivolto insulti pesanti a Lorenzo Insigne. L'ex giocatore del Napoli, che un tempo era il simbolo della squadra, non è stato convocato mai in questa stagione e neanche per la partita persa dal Toronto FC contro il Chicago Fire, con un punteggio di 1-2.

Durante l'incontro, i sostenitori del Toronto hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Insigne con un coro provocatorio: "F*ck Lorenzo!". La ragione dei fischi è legata alla sua assenza, poiché l'italiano non era nemmeno in panchina a causa di un infortunio. Quando sono stati annunciati i nomi dei giocatori prima del match, la lettura del nome di Insigne ha scatenato fischi e cori di contestazione.

Attualmente, il Toronto FC si trova in fondo alla classifica, con solo 1 punto in 4 partite. La situazione si fa sempre più complicata per la squadra e per il suo ex capitano.