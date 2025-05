Inter-Barcellona, Caressa e Bergomi scatenati! Nerozzi: "Come si disattiva la telecronaca tifoso?"

L'Inter dopo essere stata in vantaggio 2-0 si è fatta rimontare e ribaltare dal Barcellona 2-3 per poi segnare a tempo scaduto il gol del 3-3 con Acerbi e portare la semifinale di Champions League ai supplementari. Nerazzurri avanti 4-3 dopo il primo tempo supplementare grazie a Frattesi e in telecronaca Sky impazziscono Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che ormai sembrano quasi fare una telecronaca da tifosi.

Il giornalita del Corriere dello Sport Massimiliano Nerozzi commenta così su X: "Come si disattiva la telecronaca tifoso?".