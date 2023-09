Juve, gol dubbio con la Lazio. Auriemma: "Ancora Irrati al VAR, che senso ha?"

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato il primo della Juventus contro la Lazio, quello che sembra viziato da una palla uscita in fallo laterale

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato il primo della Juventus contro la Lazio, quello che sembra viziato da una palla uscita in fallo laterale: "Nulla contro la Juve ma spiegatemi il senso di avere certi arbitri al Var. Protagonista in negativo in Juve-Lazio è Irrati, lo stesso che in Juve-Inter di 3 anni fa non segnaló a Calvarese che il rigore assegnato ai bianconeri in realtà era un fallo di Cuadrado su Perisic".