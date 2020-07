KKN - Questione Osimhen, Giuntoli è in ritiro con la squadra a Bologna

Sono ore frenetiche per la possibile chiusura dell'affare Victor Osimhen. Questo pomeriggio si è parlato di un possibile blitz di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, in Sardegna per definire l'affare con il calciatore del Lille. La redazione di Kiss Kiss Napoli, con un messaggio su Twitter, ha fatto sapere che il ds è in ritiro con la squadra, a Bologna, in vista della sfida di campionato di domani.

+++ #Giuntoli in barca in Sardegna?? No! È in ritiro con la squadra a #Bologna! 😉😉+++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) July 14, 2020