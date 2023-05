L’ironia di Iodice: “Il Napoli ha voluto rinviare per la pioggia, da mercoledì il tempo si aggiusta”

Peppe Iodice, celebre comico napoletano, tramite il suo account Instagram ha fatto ironia sulla mancata festa Scudetto.

Peppe Iodice, celebre comico napoletano, tramite il suo account Instagram ha fatto ironia sulla mancata festa Scudetto: "Volevo fare un comunicato ufficiale da parte del Napoli. Ieri i festeggiamenti per lo Scudetto sono stati interrotti perché è venuto piovere e in quelle condizioni metereologiche non si poteva fare la festa, non veniva bene. C'erano anche tanti bambini che si 'impurpavano' e avrebbero ricordato lo Scudetto cadendo malati. La società dunque ha interrotto la festa. A un certo punto Di Lorenzo ha guardato il cielo e ha detto a Meret che il tempo si stava ubriacando, il portiere ha fatto segno a Osimhen che ha allargato le gambe sul gol. Siccome il meteo da mercoledì a domenica si aggiusta, si infuocherà il clima e verrà l'estate, si potrà procedere con i festeggiamenti a mezze maniche".