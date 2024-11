L'MVP Di Lorenzo cita l'inedito di Pino Daniele: "Ancora noi! Again!"

Oggi prima di Napoli-Roma è stato presentato ufficialmente al Maradona "Again", un brano inedito di Pino Daniele.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, premiato dalla Lega Serie A come il migliore in campo del match vinto contro i giallorossi, ha commentato la vittoria citando proprio la canzone dell'indimenticato cantautore napoletano: "Ancora noi! Again!".