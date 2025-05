Video La grande festa negli spogliatoi, spray azzurro e cori: "I Campioni siamo noi..."

Grazie alla vittoria contro il Cagliari, il Napoli si è laureato Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia e appena due anni dopo l'ultima volta. Centinaia di migliaia i tifosi in festa in città ma anche nelle province e in altri posti del Nord Italia pieni di napoletani, e non sono gli unici.

Gli stessi giocatori si sono dati alla pazza gioia: Mathias Olivera ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui cattura qualche istante di puro entusiasmo, tra spray azzurri e cori "I Campioni dell'Italia siamo noi...". Di seguito il video.