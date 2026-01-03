Lo juventino Ezio Greggio: "Povero Spalletti, gli hanno comprato dei bidoni!"

Ezio Greggio, conduttore televisivo e comico, tifoso della Juventus, tramite un tweet sul suo profilo X ha attaccato duramente la società bianconera dopo l'ultimo pareggio contro il lecce, "scagionando" invece il tecnico Luciano Spalletti: "Come ho scritto nel post del 7 dicembre io vorrei sapere ( je voudrai savoir… lo scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l’italiano e neppure di calcio) con che criterio han comprato certi bidoni che hanno rifilato alla Juventus. Abbiamo due punte che non ne valgono una. Comprano guardando le statistiche? Ma guarda come stanno in campo! Han comprato due punte che calciano senza guardare la porta manco sul rigore.

Se tiro io quel rigore guardo il portiere fino all’ultimo, se David lo avesse fatto… il portiere si butta in anticipo a sinistra… piattone a destra, fine della partita, tre punti. A Openda arriva una palla gol, non guarda la porta.. non guarda la porta, non ragiona e sparacchia. Usano i piedi male ma la testa mai. Spalletti ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra ma quando in campo giochi partite sempre in nove o dieci senza una buona punta (povero Luciano sono certo che è disperato) non puoi sperare che Yildiz ogni volta risolva da solo le partite. Ah per concludere l’ultimo campionato che ha vinto sei anni fa, la Juve in attacco aveva Dybala, Mandzukic e un certo Higuain. Che vuoi aggiungere?".