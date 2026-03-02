Domenica di relax per De Bruyne: a Casalnuovo per la partita del figlio Rome

Video

Domenica di relax per De Bruyne: a Casalnuovo per la partita del figlio RomeTuttoNapoli.net
Oggi alle 12:20
di Arturo Minervini

Domenica in famiglia per Kevin De Bruyne che ieri era a Casalnuovo per godersi la partita del figlio Rome. In attesa di tornare a lavorare col gruppo.

il belga si è concesso una giornata di relax, senza sfuggire però alle domande e alle richieste dei tifosi che invocavano un suo ritorno in campo. In tanti ne hanno approfittato per scattare una foto col campione belga. 