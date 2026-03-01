Lukaku-Da Vinci-De Martino, Trieste: "Mettiamoci nei panni di un leghista medio: Ch' serat 'e m...."

di Antonio Noto

Un sabato da ricordare per tutti i napoletani: il Napoli vince a Verona all'ultimo secondo grazie alla rete di Remelu Lukaku e Sal Da Vinci trionfa qualche ora più tardi al Festiva di Sanremo, che l'anno prossimo verrà condotto dal nuovo direttore artistico della kermesse canora, Stefano De Martino.

La giornalista Anna Trieste commenta così ironicamente sul proprio account X: ": nella stessa serata il Napoli vince a Verona con il gol di un nero, un napoletano di Mergellina vince Sanremo e uno di Torre del Greco viene ufficialmente nominato prossimo conduttore del Festival. Ch' serat 'e mmerd, effettivamente".