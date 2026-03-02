Foto
De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo: la gioia del belga sui social
TuttoNapoli.net
Dal 25 ottobre al 2 marzo, 128 giorni dopo il maledetto infortunio, Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. Oggi a Castel Volturno la sessione di allenamento del Napoli ha avuto un entusiasmo maggiore: il belga è finalmente rientrato e punta a fare la differenza nell'ultima parte di campionato, con il mirino sui Mondiali.
KDB ha espresso tutta la sua gioia anche sui social: su X ha pubblicato le foto dell'allenamento con un'emoji sorridente in didascalia. Di seguito il tweet.
👋🏻😁 pic.twitter.com/A9Eqd1Wu5L— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) March 2, 2026
