Rai, Perillo: "Prestazione poco convincente, ma i tre punti valgono tantissimo"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione del Napoli contro l'Hellas Verona: "Non è stato un gran Napoli, anzi quella vista a Verona è stata una prestazione davvero poco convincente per gli azzurri. I tre punti, però, valgono tantissimo per la classifica e per come sono stati conquistati: un assalto disperato di una squadra che non ha mai smesso di crederci. Altro aspetto molto positivo per il Napoli è stato il gran ritorno di Lukaku, che con il suo gol ha deciso la partita. Tra i migliori il solito Hojlund, che ha dominato nei duelli contro la difesa avversaria, e un ottimo Juan Jesus, vero leader della difesa. Nota di merito per Mazzocchi, che ha giocato benissimo sulla fascia solitamente non sua".

Nel post-partita, Romelu Lukaku ha commentato il suo ritorno al gol con tanta emozione: "Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. II calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l'ho perso io è pesante (scoppia in lacrime, ndr). Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest'anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto".