Foto La figlia di Conte è innamorata della città: "Ti amerei come amo Napoli ma non capiresti"

vedi letture

Conte resterà o andrà via? Qual è la posizione di Aurelio De Laurentiis dopo una stagione così complicata? Intanto arriva il messaggio social di Vittoria

Con la stagione che si avvicina alla sua conclusione - mancano ancora undici giornate, poi sarà il tempo di sedersi a tavolino e programmare la prossima - si comincia già a discutere del futuro della panchina del Napoli: Antonio Conte resterà o andrà via? Qual è la posizione di Aurelio De Laurentiis dopo una stagione così complicata?

Il messaggio della figlia di Conte

Non è dato sapere se l'allenatore salentino sarà l'allenatore azzurro anche il prossimo anno, al netto di un contratto che scadrà nel 2027. Ma intanto lui e la sua famiglia, come hanno sempre dimostrato, si sono fortemente legati all'ambiente. Lo testimonia anche l'ultimo repost su TikTok di Vittoria, la figlia di Conte: uno scatto della città e la didascalia 'Ti amerei come amo Napoli ma non capiresti'.