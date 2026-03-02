Scotto: "Il Napoli ha scherzato con il fuoco: colpevoli di non aver chiuso la gara"

Napoli colpevole di non aver chiuso la partita nel primo tempo, ma c'è il "miracoloso" Big Rom: il commento di Giovanni Scotto su Verona-Napoli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione del Napoli contro l'Hellas Verona: "Il Napoli scherza con il fuoco a Verona, ma vince per un soffio con un gol del ritrovato Lukaku: a segno 281 giorni dopo la rete al Cagliari nella notte scudetto del 23 maggio. Una rete che può essere un segno nel destino nella lotta Champions, dopo che gli azzurri hanno rischiato grosso. Dopo il gol di Hojlund colpevoli di non aver chiuso la partita nel primo tempo, mentre nella ripresa il nervosismo e le proteste contro l'arbitro (ancora una direzione discutibile) hanno condizionato la partita fino al "miracoloso" e ritrovato Big Rom".

Nel post-partita, Romelu Lukaku ha commentato il suo ritorno al gol con tanta emozione: "Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. II calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l'ho perso io è pesante (scoppia in lacrime, ndr). Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest'anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto".