Scomparso l'ex tecnico azzurro Rino Marchesi: sfiorò lo scudetto, il cordoglio della SSCNapoli

È scomparso Rino Marchesi, ex tecnico del Napoli, protagonista di una delle stagioni più significative del Napoli pre-Maradona, nonchè il primo allenatore del Pibe de Oro in azzurro. Nato l’11 giugno 1937 a San Giuliano Milanese, avrebbe compiuto 89 anni il prossimo giugno. Alla guida del Napoli nella stagione 1980-81 sfiorò lo scudetto, chiudendo il campionato al terzo posto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli hanno voluto ricordarlo attraverso un messaggio pubblicato sui social, rendendo omaggio a un uomo che ha fatto parte della storia del club: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".