Foto Belgio fuori, De Bruyne: "A testa alta! Orgogliosi di questa squadra"

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"Il nostro Mondiale finisce qui. A testa alta. Immensamente orgogliosi di questa squadra e del nostro Paese!". Lo ha scritto sui social Kevin De Bruyne.

Il suo Belgio ieri è uscito ai quarti sconfitto 2-1 dalla Spagna. Per KDB un Mondiale con appena un gol e anche qualche panchina, come contro gli Usa agli ottavi di finale. Ora riposo e testa al Napoli, tra 3 settimane. Si unirà ai compagni a Castel di Sangro.