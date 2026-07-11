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Belgio ko, Lukaku: "Dato tutto! Orgoglioso del gruppo, fa male ma ci rialzeremo"
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Il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku esce dal Mondiale, eliminato ai quarti di finale dalla Spagna a seguito di una gara combattuta. Big Rom sul suo profilo Instagram si dice fiero del percorso fatto: "Abbiamo dato tutto ma il risultato non è andato in nostro favore. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo: abbiamo dimostrato coraggio e mentalità quando è stato necessario. Speriamo di essere riusciti a dare alle persone a casa qualcosa per cui guardare con fiducia al futuro, ma questo è solo parte del percorso e continueremo a migliorare.
È dura, fa male, ma ci rialzeremo. Grazie per il vostro supporto". Di seguito il post.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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