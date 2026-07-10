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Buongiorno accelera: l'azzurro già al lavoro in vista di Dimaro

Buongiorno accelera: l'azzurro già al lavoro in vista di DimaroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:50Dai social
di Antonio Noto
Buongiorno accelera la preparazione: il difensore del Napoli già al lavoro.

Alessandro Buongiorno prosegue la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione con il Napoli. Il difensore azzurro sta lavorando intensamente per farsi trovare nelle migliori condizioni fisiche in vista del raduno e del ritiro di Dimaro-Folgarida, primo appuntamento estivo della squadra di Massimiliano Allegri.

Buongiorno si allena: il post sui social

A testimoniare il lavoro svolto in questi giorni è stato lo stesso centrale azzurro, che ha pubblicato sui propri profili social una foto mentre si allenava su un tapis roulant. Un segnale della volontà di arrivare al ritiro, in programma da venerdì 17 luglio, già con una buona condizione atletica per iniziare al meglio la preparazione estiva. Di seguito lo scatto.