Matic critica lo United: “Che errore vendere McTominay, Conte è intelligente…”

vedi letture

A tanti a Manchester non è andata giù la cessione do Scott McTominay dallo United al Napoli, tra questi l'ex centrocampista dei Red Devils Matic, che su X scrive: "La mia opinione è che #manutd ha fatto un errore a vendere Scott McTominay, oggi è difficile sostituire un giocatore come lui. Conte è un uomo intelligente".