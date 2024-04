N'Dicka ricoverato in codice giallo, la SSCNapoli twitta: "Forza Evan!"

Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

"A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!", scrive l'ASRoma sui proprio account X.

La SSCNapoli risponde al tweet testimoniando la propria vicinanza al difensore giallorosso: "Forza Evan!".