“Neanche Diego farebbe gol alla Juve? Basta Gudmundsson”, sui social ironia alle parole di Marocchi

© foto di Federico De Luca

"Anche se riporti in vita Maradona, fai fatica a passare di lì dietro. Andiamo a qualcosa di mai visto: Allegri è riuscito a rendere tutti i giocatori felici di difendere". Così si era espresso Giancarlo Marocchi qualche giorno fa per esaltare la Juventus di Massimiliano Allegri e, in particolare, l'allenatore di LIvorno.

Una frase che è tornata in auge, in maniera ironica, proprio in questi minuti, dopo l'1-1 dei bianconeri sul campo del Genoa e la rete di Gudmundsson. "Quindi ora secondo la mente di Marocchi Gudmundsson sarebbe meglio di Diego?", scrive un utente su X. Seguito da tanti altri: "Neanche Maradona farebbe gol alla Juve? Basta Gudmundsson".