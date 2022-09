Osimhen, l'amico-giornalista: "Ha fatto ecografia, nulla di serio: ecco quanto starà fermo"

"Victor Osimhen ha fatto l'ecografia oggi e presto sarà sottoposto a test di risonanza magnetica. Potrebbe stare fuori per circa 14 giorni. Niente di troppo serio". L'annuncio sui social arriva da Oma Akatugba, giornalista nigeriano, grande amico di Osimhen, che dunque dà gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche del centravanti.

