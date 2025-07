Gyokeres rompe il silenzio: "Mi piacerebbe la Premier. Convinto di ripetermi ovunque!"

vedi letture

"Premier League? Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare una sola partita. Quindi, ovviamente, è qualcosa che mi piacerebbe": così l'attaccante dello Sporting, Viktor Gyokeres, è tornato a parlare del proprio futuro, in una intervista a L'Équipe. Nelle ultime settimane i rumor sul suo conto si sono sprecati, con l'Arsenal data da molti come favorita per la corsa ad aggiudicarsi i suoi gol. 109 gol e 31 assist in 114 partite, tra club e nazionale negli ultimi due anni: questi i mostruosi numeri che spingono le sue pretendenti a pensare ad un maxi investimento.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "È il calcio, non si sa mai. Non ci penso (alla sua partenza, ndr), vedremo cosa succederà. Se qualcosa deve succedere, succederà. La cosa più importante per me è giocare per un club che mi vuole davvero". Sulla Premier League: "È uno dei campionati più importanti d'Europa. Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare una sola partita. Quindi, ovviamente, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Sarebbe una grande rivincita". Sul fatto di essere fra i migliori al mondo: "Sono sicuramente uno di loro. È difficile fare una classifica, ma sì, ora sono al loro stesso livello". Questo in risposta al giornalista che gli parlava di Harry Kane, Robert Lewandowski ed Erling Haaland. Infine aggiunge: "Quello che sono riuscito a fare allo Sporting, sono convinto di poterlo fare ovunque. Non avete ancora visto il meglio di Gyökeres".