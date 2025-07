Schwoch: “Lang può essere fondamentale. Nunez o Lucca? Vi dico chi preferisco"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Lucca o Nunez? Mi ispira di più, ovviamente, Nunez. Quest’ultimo costa sicuramente di più, ma il Napoli è consapevole di dover allestire una squadra importante per disputare la Champions. Immobile al Bologna? Bisogna vedere come sta fisicamente e mentalmente, sicuramente ha tante motivazioni. Bologna è una piazza che non mette tanta pressione, e lì può dare il massimo.

Lang? Sicuramente ha il benestare di Conte e lui sbaglia poco a livello di scelte. Lang ti dà sicuramente quella superiorità numerica che nel calcio di oggi è diventata davvero fondamentale. Non si può immaginare il Napoli dell’anno scorso, perché adesso le squadre cambiano in base al momento. Conte partirà con 3-5-2 o 5-3-2 per poi cambiare durante la stagione.

Conte in Europa? La Champions non è un problema per lui, visto che vuole che la squadra renda sempre il massimo. L’anno prossimo, ovviamente, ci sarà una gestione diversa del gruppo, viste le grandi partite. La Coppa d’Africa è sempre un fattore quando costruisci una squadra, visto che toglie sempre qualche uomo. Ma con De Bruyne, ovviamente, la mancanza di Anguissa. Retegui in Arabia Saudita’ Quando arrivato offerte così importanti, di fatto, Retegui fa benissimo ad andare in Arabia. Non mi ha sorpreso la sua scelta”.