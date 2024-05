Osimhen pubblica le sue migliori giocate in stagione: è un addio al Napoli?

Al momento del suo rinnovo di contratto, a dicembre scorso, gli è stato adeguato l'ingaggio, con la promessa di essere ceduto quest'estate

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen dovrebbe lasciare il Napoli nella prossima finestra di mercato. Al momento del suo rinnovo di contratto, a dicembre scorso, gli è stato adeguato l'ingaggio, con la promessa di essere ceduto quest'estate, con tanto di clausola fissata a 120 milioni di euro.

Tuttavia al momento non c'è ancora nulla di concreto in questo senso. Intanto, però, il centravanti nigeriano ha postato un video sui social, contenente le migliori giocatore della sua ultima stagione in azzurro, e in tanti l'hanno interpretato come un addio al Napoli.