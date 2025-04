Palmeri: “Non ha alcun senso rinviare le partite del sabato fuori da Roma!”

"Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno", ha annunciato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Cdm di oggi. Per le gare di Serie A, oltre a Lazio - Parma, saranno rinviate anche Como - Genoa e Inter - Roma.

Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, si esprime così su X: “Io personalmente posso capire il rinvio delle partite del lunedì per rispetto dell’emozione per la notizia appena arrivata. Non ha alcun senso rinviare le partite del sabato fuori da Roma, se non un inutile atto di zelante servilismo politico per farsi belli con la Curia”.