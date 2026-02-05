Palmeri: "Uscireste col Como per non mettere a rischio il 4° posto o lo Scudetto?"

Oggi alle 16:40
di Pierpaolo Matrone

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha avanzato una proposta tramite i social. Sul suo account X il collega ha effettuato un sondaggio dedicato al Napoli: "Domanda per i tifosi del Napoli: preferireste uscire col Como per evitare di mettere a rischio le possibilità di posto Champions/scudetto?".

