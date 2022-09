Pistocchi: "L'Inter di Inzaghi improvvisa calcio: poche idee e confuse"

"L’Inter di Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo".

Dopo la disfatta di Udine, il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su Twitter il terzo ko dell'Inter in campionato: "L’Inter di Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo. Quella di Inzaghi è esattamente il contrario: improvvisa calcio, poche idee e confuse. L’Udinese di Sottil merita i tre punti per gioco e occasioni, e se fossi Marotta sarei molto preoccupato".