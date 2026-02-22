Varriale ironico: "Verranno promossi pure Chiffi e Aureliano? Un mese di stop il minimo..."

Il giornalista Enrico Varriale sul suo profilo X ha commentato i gravi torti arbitrali subiti dal Napoli contro l'Atalanta: "Fino a oggi il Napoli era stato in vantaggio 15 volte vincendo 15 gare. Se oggi andava 0-2, senza lo scandaloso errore di Chiffi, avrebbe proseguito la serie. Gli arbitri e commenti come questo fotografano il livello del nostro calcio e come sia difficile cambiare le cose.

Dopo non aver fermato Marchetti e il VAR Marini per Napoli-Verona, Mariani e il VAR Doveri per Juventus-Napoli, Manganiello per Napoli-Como, si supererà promuovendo pure Chiffi e il VAR Aureliano dopo Atalanta-Napoli ? Un mese di stop è il minimo, pure se serve a poco. Non so se e quando Rocchi riterrà di prendere atto della situazione e di dimettersi. Ma stando solo ai fatti di oggi una domanda gli va fatta per forza: ma perché il VAR non interviene su gol annullato al Napoli a Bergamo e invece lo fa su quello annullato a Parma al Meazza?".