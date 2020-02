"Più alto non c'era?", siparietto di Insigne col bambino col quale è entrato in campo

Ha fatto sorridere una scena a pochi secondi dal fischio d'inizio di Napoli-Barcellona quando le squadre erano a centrocampo. Ogni calciatore aveva con sé un bambino ma quello di Insigne era talmente alto che il capitano del Napoli lo ha abbracciato di fianco e non lo ha tenuto davanti a sé com'è consuetudine in questi casi. Sui social spunta il video nel tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo: Insigne ironizza chiedendo "uno più alto non c'era?", un simpatico siparietto che sta facendo il giro del web. Ecco il video: