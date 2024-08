Foto "Pronto allo scontro!", il Napoli presenta così Scott McTominay

"Pronto allo scontro!" così il Napoli presenta il nuovo acquisto Scott McTominay: un guerriero a tinte bianco azzurre pronto a combattere per la maglia. Inizia ufficialmente dunque l'avventura italiana dell'ormai ex centrocampista e bandiera del Manchester United, che lascia i reds dopo davvero una vita (iniziò a 5 anni nell'academy) e si unirà al gruppo di Antonio Conte per attaccare a tutti gli effetti la titolarità degli attuali centrocampisti. Di seguito la foto