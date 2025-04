Rai, Perillo: "Il Napoli tiene tutto aperto: ora c'è il Monza quasi in B, l'Inter a Bologna..."

Il Napoli risponde presente: gli uomini di Conte travolgono l'Empoli al Maradona con un sonoro 3-0, decidono la doppietta di McTominay e il gol di Lukaku. Gli azzurri così tornano a soli tre punti di distanza dall'Inter e affronteranno uno snodo cruciale questo fine settimana: sabato c'è Monza-Napoli mentre i nerazzurri sfideranno il Bologna in trasferta domenica.

A commentare il match è stato il giornalista Rai Antonello Perillo, che sul suo profilo X scrive: "Grazie ai tre punti conquistati contro l’Empoli, il Napoli tiene viva la corsa scudetto. Vittoria netta e limpida. Evidente la differenza di valori in campo, considerando oltretutto le nove assenze nelle file toscane. I ragazzi di Conte non hanno tradito le attese, soprattutto sotto il profilo della concentrazione, il più temuto pericolo in queste circostanze. Bene tutti.

Migliori in campo Scott McTominay, per le sue incursioni coronate da una splendida doppietta, e Romelu Lukaku, che al consueto lavoro di sponda ha aggiunto anche un gol e due assist. Da incorniciare anche la partita di Gilmour, efficacissimo regista aggiunto al fianco di Lobotka. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di un attentissimo Mazzocchi. Ora si va in casa del Monza, che ha un piede e mezzo in Serie B. E l’Inter dovrà affrontare il Bologna al Dal’Ara. Campionato bellissimo. Tutto è ancora possibile".