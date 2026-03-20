Rai, Perillo: "Non è stata una partita spettacolare, ma tanti segnali positivi"

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Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato la vittoria del Napoli a Cagliari attraverso il proprio account X: "Quarta vittoria consecutiva, rete inviolata come non accadeva da 11 partite, Milan temporaneamente scavalcato in classifica. Tutti segnali positivi, per un Napoli che sta sempre più blindando la qualificazione Champions. I tre punti conquistati contro il Cagliari rafforzano la certezza che il peggio ormai è alle spalle. Ora la pausa di campionato arriva davvero al momento giusto, perché consentirà ai giocatori rientrati dagli infortuni di recuperare preziose energie.

Non è stata una partita spettacolare, ma il Napoli ha sicuramente meritato la vittoria, come dimostrano anche i numeri: 67% di possesso palla, 17 conclusioni contro le 7 dei padroni di casa. Tra i migliori un generosissimo Politano, bravo in entrambe le fasi, e un volitivo McTominay, che dopo aver subito messo a segno il gol partita è arrivato più volte al tiro. Da rivedere il doppio play, con un Gilmour un po’ impreciso e un Lobotka condizionato da un’ammonizione e da una non perfetta condizione fisica".