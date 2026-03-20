Varriale: "Troppa gestione nel finale ma clean sheet importante"

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"La sblocca McTominay, ottimo come De Bruyne e Gutierrez che cancella Palestra".

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X la vittoria del Napoli a Cagliari per 1-0: "Quarto successo di fila per il Napoli, 2° davanti al Milan, e mette pressione a chi è dietro e pure alla sola che, attualmente, è avanti l'Inter a +6. La sblocca McTominay, ottimo come De Bruyne e Gutierrez che cancella Palestra.

Troppa gestione nel finale ma clean sheet importante".