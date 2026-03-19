Video Il Bello del Calcio ironizza su Bastoni: premiato come miglior attore protagonista

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Alessandro Bastoni, finito al centro delle polemiche dopo la sfida tra Inter e Juventus per la simulazione che aveva portato all’espulsione di Kalulu, è stato candidato al premio Rosa Camuna per il comportamento mostrato dopo la gara. La proposta è arrivata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, che ha voluto premiare il giocatore per aver “riconosciuto pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità”. Un atteggiamento definito “non scontato e non comune, che dimostra rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi”. La candidatura ha ricevuto il sostegno anche del consigliere regionale Pietro Bussolati, secondo cui episodi simili “si verificano spesso sui campi senza suscitare la stessa attenzione, mentre la reazione di Bastoni è stata un esempio positivo di responsabilità”. Il premio Rosa Camuna, istituito nel 1996, è la massima onorificenza della Regione Lombardia e viene assegnato ogni anno a chi si distingue per impegno civile, sociale, culturale o sportivo.

Il premio ironico a Il Bello del Calcio

Dopo la discussa candidatura al Rosa Camuna, la redazione de Il Bello del Calcio ha deciso di omaggiare Bastoni con un riconoscimento ironico: il premio di "Miglior attore protagonista". La conduttrice della trasmissione, Claudia Mercurio, ha consegnato la statuetta a tema Oscar nelle mani del giornalista Franco Ordine, inviato speciale per l’occasione, che lo consegnerà ai due consiglieri regionali che hanno proposto il difensore dell'Inter per la massima onorificenza lombarda. Una celebrazione ironica che ha voluto sottolineare, con leggerezza, l’attenzione mediatica suscitata dal caso Bastoni-Kalulu.