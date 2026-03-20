De Bruyne esulta sui social: "Primi novanta minuti e vittoria"
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Tre punti d'oro conquistati stasera dal Napoli all'Unipol Domus. La squadra di Antonio Conte batte 1-0 il Cagliari e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a 6 punti dalla capolista Inter.
Dopo la vittoria, il trequartista azzurro Kevin De Bruyne, tornato a giocare un'intera gara dopo i mesi di infortunio, esulta attraverso un post sui propri account social, scrivendo: "Primi novanta minuti e vittoria".
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