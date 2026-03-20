Foto McTominay già in volo per Glasgow: lo attendono due amichevoli internazionali

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Scott McTominay, MVP di Cagliari-Napoli e autore del gol che decide il match dopo appena 90", non farà rientro in Campania dopo la vittoria contro i rossoblù. Il centrocampista azzurro si è infatti imbarcato su un volo privato che lo porterà da Cagliari in Gran Bretagna dove sarà impegnato nelle prossime sfide amichevoli di avvicinamento al Mondiale della nazionale scozzese.

La Scozia si prepara per i Mondiali

La Scozia, che ha convocato anche l'altro azzurro Billy Gilmour, giocherà contro Giappone e Costa d'Avorio, sabato 28 marzo a Glasgow e martedì 31 marzo a Liverpool. Di seguito lo scatto pubblicato sul proprio account Instagram da McTominay all'interno dell'aereo privato.